Die Hollywood-Legende Zsa Zsa Gabor ist tot: Die aus Ungarn stammende Schauspielerin sei im Alter von 99 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben, sagte ihr deutscher Ehemann Frederic von Anhalt am Sonntag (Ortszeit) der Nachrichtenagentur AFP in Los Angeles. "Sie starb nicht alleine, alle waren hier", sagte er.

Als Sári Gábor wurde sie 1917 in Budapest geboren, das damals noch zu Österreich-Ungarn gehörte. Die Miss Ungarn 1936 ist in der Nachkriegszeit als Schauspielerin und Sexsymbol bekannt geworden. Sie spielte in Filmen wie " Moulin Rouge" und "Im Zeichen des Bösen".