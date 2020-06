"Holländer": Bayreuther Bühnen-Banalitäten

So viele Regisseure wurden in den vergangenen Jahren bei den Bayreuther Festspielen vom Publikum ausgebuht und/oder von der Kritik – auch an dieser Stelle – verrissen: Christoph Schlingensief für seinen "Parsifal", Hans Neuenfels für seinen " Lohengrin", sogar Christoph Marthaler für "Tristan" oder zuletzt Sebastian Baumgarten für "Tannhäuser".

Sie alle aber wollten zumindest eine Geschichte erzählen, eine Deutung präsentieren – leider nicht immer mit tauglichen Mitteln.