Hofstätter: "Es ist mir nicht leichtgefallen"

Maria Hofstätter hat das Kreuz auf sich genommen. In Ulrich Seidls neuem Film "Paradies: Glaube" geht sie als fanatisch religiöse Katholikin von Tür zu Tür und missioniert. Gleichzeitig führt sie mit ihrem Mann, einem gelähmten Muslim, einen verbitterten Ehekrieg. Die Premiere von Ulrich Seidls "Paradies: Glaube" – dem zweiten Teil seiner "Paradies"-Trilogie – findet als österreichischer und einzig deutschsprachiger Wettbewerbsbeitrag auf dem Filmfestival in Venedig statt, das am Mittwoch eröffnet.

KURIER: Frau Hofstätter, wird sich das Publikum mit "Paradies: Glaube" schwertun?

Maria Hofstätter: Das habe ich mir auch schon überlegt, aber es ist schwer zu sagen. Der Film ist sehr spröde, weil er auf zwei Personen beschränkt ist und sich großteils im Haus abspielt. Auf jeden Fall wird er beweisen, dass Ulrich Seidl keineswegs zahmer oder kommerzieller geworden ist oder gar auf Zuschauerzahlen schielt. (lacht)

Von den Bildern her zu urteilen, spielen Sie eine ziemlich mutige Rolle...

Bei Seidl-Filmen ist das immer so – dass man sich auf Dinge einlassen muss, die sonst nicht gefordert werden. Aber mutig? Sagen wir so: Es ist mir nicht leichtgefallen.

Warum nicht?

Ich habe längere Zeit zum Vorbereiten gebraucht, als ich dachte. Zum einen habe ich unterschätzt, wie schwierig es ist, wenn man missionieren gehen muss. Nachdem es bei Seidl ja keine Dialog-Drehbücher gibt und man einfach immer in bestimmte Situationen gestellt wird, muss man alle katholischen Antworten selbst parat haben.

Sie sind wirklich von Tür zu Tür Missionieren gegangen?

Bei den Proben schon. Das erfordert sehr viel Aufwand, und ich musste mein religiöses Wissen auffrischen. Auch das sich Einfühlen in eine so streng religiöse Person war schwieriger als erwartet.