"Hinterholz 8" steht zum Verkauf, aber keiner will's haben

Offenbar wagte sich aber noch niemand an das Projekt heran, aus der Liegenschaft ein Schmuckkästchen zu machen. Denn laut Angaben des beauftragten Maklerbüros steht das Grundstück bereits seit Dezember 2014 zum Verkauf. Ist das Beispiel aus dem Düringer-Film etwa zu abschreckend?

Die Fotos stammen aus dem Jahr 2011. Ob das Häuschen noch in dieser Form vorhanden ist, konnte bisher nicht bestätigt werden. Außerdem kamen in der Gemeinde Kirchstetten Zweifel auf, ob überhaupt Dreharbeiten in diesem Haus stattgefunden haben. Schließlich klärte Regisseur Harald Sicheritz nach KURIER-Anfrage auf: Es sei ganz woanders gedreht worden, nämlich in der Nähe von Wöllersdorf (Bezirk Wiener Neustadt Land).

Roland Düringer hat sich in Hinterholz also nur die Inspiration zu seiner Häuslbauer-Story geholt. Immerhin etwas.

Der Video-Ausschnitt im Folgenden zeigt, wie das Haus im Film ausgesehen hat: