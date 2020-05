Hier ist ein Feuerwerk der Hauptdarsteller

Pyrotechniker Christian Czech und Regisseur Beda Percht erzählten eine thematisch zur Ars Electronica passende Weltall-Sage. Mit der Klangwolken-typischen Musikmixtur aus behäbigem Dröhnen, Neo-Klassik, Pop und Elektronischem (Musik: Thierry Zaboitzeff) untermalt.



Der Inhalt: Außerirdische beobachten - angelehnt an den Roman "Die letzte Generation" von Arthur C. Clarke - die Menschheit bei ihren Irrwegen zum Wissen, bei ihrem Streben nach dem Weltall. Unter dem wohlwollenden Blick müht sich der Mensch mit Ikarus und Prometheus, der Gralssuche und der Überwindung des Rassismus ab.



Die Bildsprache war gewaltig: Die gegenüberliegende Häuserzeile wurde zu lichtspeienden Robotern, ein Flugkörper sprühte Feuerregen, beeindruckende Raketenlichter tanzten langsam, fast verträumt minutenlang über dem Fluss. Und dann, als man schon eine der geglücktesten Klangwolken notieren wollte, wurde das Spektakel grandios in den Sand gesetzt. Als die Außerirdischen die Menschheit letztlich für erwachsen genug hielten, auf eigenen Beinen zu stehen, wäre der Moment für ein kluges Finale gewesen.



Stattdessen: "Blowin' In The Wind" in einer hingesäuselten Kitschversion. Viel hat die Menschheit gelernt. An der Frage, wie viele Straßen man runterzugehen hat, scheitert sie aber anhaltend. Zu schade.



KURIER-Wertung: **** von *****