Heinz Fischer: "Man muss alle Antennen nutzen"

Es wird viele geben, die sich auf diese berechtigte Frage auch ihren Reim machen werden. Wenn Sie wollen, kann man sagen, dass es lang gedauert hat. Wenn Sie wollen, kann man auch sagen, es ist erstaunlich bis peinlich, dass 70 Jahre nach Gründung der Zweiten Republik noch kein Haus der Geschichte vorhanden ist. Aber ich sehe es jetzt positiv und sag’: Das Haus in St. Pölten ist eine gute Entscheidung, aber es wird auch eines in Wien geben.

Man könnte daraus ableiten, dass SPÖ und ÖVP einander nach den Erfahrungen in der Ersten Republik immer noch tief misstrauen.

Ich glaube, im Jahr 2017 sind wir so weit, dass man sagen kann: Man sieht noch sehr deutlich die Narben am Körper der Ersten Republik, und man hat heute sogar Röntgenbilder, wo man sehr genau sehen kann, wo wem welche Verwundungen zugefügt wurden. Aber nachdem es für das Jahr 1934 oder 1927 fast keine Zeitzeugen mehr gibt, kann man auch über so schlimme Sachen wie die standrechtliche Hinrichtung von Koloman Wallisch oder den Verfassungsbruch bei der Ausschaltung des Verfassungsgerichtshofs sachlich diskutieren. Die Diskussion hat sich in den letzten Jahren in einem gewissen Ausmaß entemotionalisiert und ist kein Hindernis für eine vernünftige, sachliche und ins Detail gehende Aufarbeitung der Zeit der Ersten Republik.

