Heimlich: J.K Rowling versteckte sich für neuen Roman hinter Pseudonym

J.K Rowling, die Autorin der gefeierten " Harry Potter"-Saga, hat heimlich unter Pseudonym einen Kriminalroman veröffentlicht, der von der Kritik sehr gelobt wurde, wie die Sunday Times am Sonntag enthüllte. Das Buch "The Cuckoo's Calling" (etwa: "Der Ruf des Kuckucks") ist im April unter dem Namen Robert Galbraith erschienen. Im Zentrum steht Cormoran Strike, ein ehemaliger in Afghanistan verwundeter Soldat, der mittlerweile als Privatdetektiv arbeitet und sich mit dem Selbstmord eines Models beschäftigt.