HBO: Vom Polka-Festival zum besten Seriensender

Dass nicht alles, was gut und preisgekrönt ist, auch beim breiten Publikum ankommt, wird in Kauf genommen. "Treme" zum Beispiel könnte bessere Zuschauerzahlen haben, wie Serienerfinder David Simon beim Pressegespräch in New York ein bisschen zähneknirschend einräumt: "Aber im Nachhinein werden die Leute die Serie als Gesamtkunstwerk zu schätzen wissen." Der Mann weiß, wovon der spricht. Mit "The Wire" hatte Simon HBOschon einmal einen großen Wurf beschert. Das komplexe Porträt der US-Hafenstadt Baltimore gilt vielen als die beste Fernsehserie aller Zeiten – und kam erst durch die auf die Fernsehausstrahlung folgende DVD-Nutzung so richtig zur Geltung.

Bei "The Wire" war Echtheit oberste Prämisse. Simon hatte 13 Jahre lang als Polizeireporter in Baltimore gearbeitet, bevor er seine Erfahrungen künstlerisch umsetzte – erst in Buch- und dann in Serienform. Auch "Treme" hat dokumentarischen Anspruch. Erzählt wird der Wiederaufbau New Orleans nach der Zerstörung durch den Hurrikan Katrina 2005. Allerdings nicht in Form von Heldengeschichten oder vordergründigen politischen Anklagen: Simons Serie ist ein Loblied auf die Gemeinschaft und die Kultur. Ohne diese beiden Aspekte hätte New Orleans nicht überlebt, ist er überzeugt: "Ich halte sie für die derzeit einzigen verlässlichen Faktoren in der amerikanischen Gesellschaft."