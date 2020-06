Hasselblad stellt "Lunar" vor

Das schwedische Unternehmen Hasselblad fischt in neuen Gewässern und steigt erstmals in das Systemkamera-Segment ein. Das Modell mit der Bezeichnung „ Lunar" (wohl in Anlehnung an die Mond-Missionen, wo ebenfalls mit Hasselblad fotografiert wurde) verfügt über alle Funktionen, wie man sie bereits von Sonys NEX-7 kennt.

So arbeitet im Inneren ein APS-C-Sensor mit 24,3 Megapixel und Sonys Bildprozessor Bionz. Die Lichtempfindlichkeit lässt sich von ISO 100 bis 16.000 regulieren, maximal schafft die Kamera zehn Bilder pro Sekunde.

Bei der Kamera können Sony-Objektive mit E- und A-Anschluss verwendet werden. Sowohl ein elektronischer Sucher als auch ein Display mit drei Zoll sind vorhanden.

Der Preis für die Kamera wird voraussichtlich bei 5.000 Euro liegen.