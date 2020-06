Harry-Gate: "Die Leser haben ein Recht darauf"

Es gehe in dem Fall um die Pressefreiheit und die Information der Öffentlichkeit. Prinz Harry wolle man damit nicht schaden: "Er bewegt sich für einen Royal oft hart an der Grenze – aber er ist 27, Single und Soldat. Wir mögen ihn."

Welche Konsequenzen der Abdruck der Nacktfotos hat, ist noch nicht klar. Vorab hatte das Königshaus mit Klagen gedroht, am Freitag sagte ein Sprecher, dass "wir unseren Standpunkt klargemacht haben. Die Presse reguliert sich selbst, die Entscheidung liegt also letztendlich bei den Herausgebern." Der prominente Medienanwalt Mark Stephens verurteilte das Vorgehen der Sun – "Es gibt kein öffentliches Interesse an diesen Bildern" –, kritisierte aber auch den britischen Presserat. Der Fall zeige, "dass er ein zahnloser Wachhund ist, ein Schoßhund".