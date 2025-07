Joachim Meyerhoff und das Glas Sekt bei "Großmutter" Senta Berger

Die beiden Männer, beide blau gekleidet, beide mit Brille, besprachen unter anderem die Tücken der Elternschaft – und ätzten über die Schönheitschirurgie. Die Babys könnten ob der fehlenden Mimik nicht mehr in den Gesichtern ihrer Mütter lesen, stellte Meyerhoff fest.

Als der „Gastgeber“ nach eineinhalb Stunden „zu schwächeln“ anfing, wie Schmidt (nicht ganz ernst gemeint) eingestand, holte der Schauspieler einen grellgelben Zettel aus der Hosentasche – mit Stichworten zu all den Anekdoten, die er notfalls, falls ihnen nichts einfallen sollte, zum Besten geben wollte. Schmidt staunte über das „neue Talkshow-Konzept: Der Gast bringt sich seine Fragen selber mit“. Und dann hakte Meyerhoff in Geberlaune eine Geschichte nach der anderen ab. Nach einer, die nur „so so la la“ war, wie Meyerhoff eingestand, setzte Schmidt nach zwei Stunden den Schlusspunkt.

Zuvor hatten sich die beiden durch Meyerhoffs Leben gearbeitet: das Aufwachsen in der Psychiatrie, die Vorteile der Legasthenie (selbst beim Abitur wurden die Rechtsschreibfehler nicht gewertet), das Jahr in Amerika und so weiter. Und natürlich ging es in erster Linie um das Schauspielen. Für einen Legastheniker aus Norddeutschland sei das Größte, was man erreichen kann, am Burgtheater den Professor Bernhardi zu spielen, sagte Meyerhoff.

"Ach, diese Lücke ..."

Es ging aber auch darum, wie er zur Schauspielerei gekommen war. Er hätte, sagte Meyerhoff, nicht gewusst, was er sonst hätte tun sollen. Trotz seiner Großmutter, Inge Brinkmann, einst Schauspielerin an den Münchner Kammerspielen. Über die Zeit der Ausbildung an der dortigen Falckenberg-Schule und die Alkoholexzesse bei den großbürgerlichen Großeltern hat Meyerhoff hinreißend komisch in „Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“ geschrieben.

Schmidt kam sogleich eine „elegante Überleitung“ in den Sinn: „Wie ist es bei Senta Berger zu Hause?“ Es sei wie bei den Großeltern gewesen, erzählte Meyerhoff: Zur Begrüßung gab es gleich einmal ein Glas Sekt. Langer Rede kurzer Sinn: Der Roman wurde von Simon Verhoeven, dem Sohn von Senta Berger, verfilmt (u. a. mit Bruno Alexander als Meyerhoff, Devid Striesow und Michael Wittenborn). Und Senta Berger spielt die divenhafte Großmutter. Der Kinostart ist übrigens für den 26. Jänner 2026 geplant.

