Happy Birthday!

Einer der größten Künstler unserer Zeit feiert am Donnerstag seinen 70. Geburtstag: Daniel Barenboim, geboren in Buenos Aires, Weltbürger, einstiges Wunderkind am Klavier, längst auch als Dirigent gefeiert – mit den zentralen Stationen Berlin und Mailand, wo er Generalmusikdirektor bzw. Musikdirektor an den Opernhäusern Unter den Linden bzw. Scala ist. Bei ihm kommt man mit dem Aufzählen der Tätigkeiten kaum nach, der guten Ordnung halber sei nur noch erwähnt, dass er auch in Wien und Salzburg eine unverzichtbare Größe ist. Es sei ihm herzlichst alles Gute zu seinem Ehrentag gewünscht.

In den vergangenen Jahren konzentrierte sich der Künstler, von dem zuletzt bei Decca eine Aufnahme aller Beethoven-Sonaten erschien, auch auf sein West-Eastern-Divan-Orchester, bestehend aus israelischen und palästinensischen Musikern. Damit versucht er fast Unmögliches: den Friedensprozess im Nahen Osten voranzutreiben. Für dieses Engagement hat er fast alle relevanten Kultur-, Friedens- und Menschenrechtspreise bekommen.

Womit wir bei einem wichtigen Punkt wären: Barenboim hat sich mittlerweile als politischer Kopf etabliert und von wirklichen künstlerischen Leistungen emanzipiert. Gerade ein Gigant wie er hat es aber verdient, weiterhin nach musikalischen Kriterien beurteilt zu werden. Da hat er ebenso eine Bringschuld wie die Medien.