Hanekes Geniestreich in Madrid

Was ist wahre Liebe? Diese Frage stellt Haneke, wie bei „ Amour“, auch hier. Nach diesen Verletzungen kann es für niemanden ein Happy End geben. Haneke bleibt hartnäckig Pessimist – oder Realist.

Brillant sind historische Zitate wie ein Bild von Jean-Antoine Watteau, das in der Sammlung Thyssen-Bornemisza in Madrid hängt. Enorm vergrößert dominiert es einen Teil der Bühne. Es ist unfertig, um ja keine Idylle aufkommen zu lassen. Auch das Kostüm von Despina ist Watteau nachempfunden, und zwar dessen „Pierrot“. Wie ein trauriger weißer Clown bewegt sich die depressive Despina. Als Medico wandelt sie sich zum Clown mit roter Nase. Und als Notar zu Charlie Chaplin. Aber zu lachen gibt es nichts.

Die Protagonisten spielen – vor allem, aber nicht nur in den Rezitativen – grandios und singen sehr gut. Am besten Andreas Wolf als Guglielmo und Anett Fritsch als Fiordiligi. Aber auch Juan Francisco Gatell (Ferrando), Paola Gardina (Dorabella) und William Shimell (Don Alfonso), der in „ Amour“ die Rolle von Isabelle Hupperts Mann spielt, sind im Sinne des Konzepts top besetzt.

Dirigent Sylvain Cambreling trägt Hanekes Ideen ebenso mit und reizt die Tempi extrem aus. Leider wackelte es anfangs im Graben, was wohl mit dem Chaos zu tun hatte, das der Cembalist verursachte, der zu spät zum ersten Rezitativ kam.

KURIER-Wertung: ***** von *****