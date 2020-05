Haneke und Rühm neue Mitglieder in der Kunst-Kurie

Haneke (geboren am 23. März 1942) gewann heuer mit seinem Liebes- und Sterbedrama "Amour" den Auslands-Oscar. Davor hatte er bei den Filmfestspielen in Cannes für die Jelinek-Verfilmung "Die Klavierspielerin" den Großen Preis der Jury (2001), für "Cache" 2005 den Regiepreis und für "Das weiße Band" (2009) und "Amour" (2012) zwei Goldene Palmen eingestreift sowie für "Das weiße Band" und "Amour" Golden Globes erhalten. Neben seiner Kinoarbeit inszeniert Haneke auch Opern - zuletzt war in Madrid seine "Cosi"-Inszenierung erfolgreich.