Gwyneth Paltrow als "Contagion"-Opfer

Regisseur Steven Soderbergh legt in seinem famosen All-Star-Ensemble-Drama ein flottes Erzähltempo vor, um der rasanten Ausbreitung einer tödlichen Seuche die nötige Dringlichkeit zu geben. Ähnlich wie in seinem Drogen-Film "Traffic", packt er ein dichtes Netz aus mehreren Handlungssträngen in ein kompaktes Thriller-Format mit einem Hauch von Science-Fiction: Giftiges, grün-gelbliches Licht senkt sich über die Städte, reihenweise gehen die Menschen zu Boden. Fieberhaft suchen Forschungslabors nach einem Mittel gegen die Pandemie, während draußen die Massenpanik ausbricht.



Mit atemloser Effizienz wechselt Soderbergh zwischen seinen unterschiedlichen Handlungsschauplätzen hin und her - sei es die Schweiz, Chicago oder ein chinesisches Dorf. Dazwischen aber schafft er trotz treibender Rhythmen immer wieder Ruhemomente, in denen die Action zurückweicht und Trauer und Verlust Platz macht. Insgesamt werden dabei zu viele Erzählstränge aufgerissen, um sie am Ende alle befriedigend schließen zu können. Trotzdem ist "Contagion" eine überaus spannende und intelligente Arbeit.



"Patient Zero" der Krankheit ist übrigens Gwyneth Paltrow. Nach einem Geschäftsaufenthalt in Hongkong macht sie Zwischenstation in London, schläft dort mit ihrem Ex-Freund (Achtung: Seitensprung mit Ansteckung!) und kehrt nach Amerika zu Ehemann Matt Damon zurück. Kurz darauf wälzt sie sich schäumend auf dem Boden und landet auf der Gerichtsmedizin. Dort wird ihr recht gruselig der Schädel aufgesägt und der Skalp abgezogen, um die Ursache der Erkrankung zu finden. Wie die Seuche zwischen Promis und normalen Menschen keine Unterscheidung trifft, so rafft es auch bei Soderbergh die Hollywood-Stars reihenweise dahin. Kaum einer, der nicht im Leichensack endet. Ähnlich schnell wie das Virus verbreiten sich auch die Infos im Internet. Jude Law als Blogger spielt dabei als Vertreter anti-offizieller Informationspolitik eine ambivalente Rolle. Als eine Art skrupelloser Julian Assange schürt er in den sozialen Netzwerken das Misstrauen, bleibt aber moralisch zwielichtig.



Soderbergh hingegen setzt bei der Katastrophenbekämpfung ganz auf die Wirkungsmacht staatlicher Einrichtungen und die Integrität ihrer Vertreter. Sonst kann bei ihm keiner helfen - weder Gott noch das Internet. Alexandra Seibel



KURIER-Wertung: **** von *****



INFO: USA 2011. 106 Min. Von Steven Soderbergh. Mit Matt Damon.