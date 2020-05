Großes Kino für die Ohren

Villazón singt all die erwähnten Nummer gut, er nimmt sich zurück, stellt seine schöne Stimme ganz in den Dienst der Songs. Fast noch besser ist Villazóns Interpretation aber dort, wo er sich mit ganz großen Vorbildern messen muss. Etwa bei "A Piece of Sky" aus Streisands "Yentl" und bei "Non, je ne regrette rien" aus dem Piaf-Film "La Vie en Rose". Hier erzielt der Tenor eine

gänzlich unopernhafte, unpathetische, stets unkitschige, dabei extrem atmosphärische Tiefenwirkung. Schön auch "When You Wish Upon A Star" aus "Pinocchio", "The Summer Knows" aus " Summer of '42" oder "Rainbow Connection" aus "The Muppet Movie". Dazu kommen noch "Autumn Leaves" , "Al otro lado del rio" sowie "Dear Father - Be - Lonely Looking Sky" aus "Die Möwe Jonathan", also der Neil-Diamond-Hit.

Die Arrangements sind teils Geschmacksache, das Prager Philharmonische Orchester und Pianist Steven Baker sowie Gitarrist Ian Stephenson geben ihr Bestes, um dieses Wohlfühl-Album anhörbar zu machen.