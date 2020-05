Großer Kunstpreis für Literatur an Handke verliehen

Handke hat in seiner Salzburger Zeit rund ein Dutzend Werke veröffentlicht, darunter "Die Geschichte des Bleistifts", "Nachmittag eines Schriftstellers" und "Der Chinese des Schmerzes". 1997 und 1998 kehrte er mit seinem Roman über den Apotheker von Taxham mit dem Titel "In einer dunklen Nacht ging ich aus meinem stillen Haus" und mit seinem Journal "Am Felsfenster morgens", einer Art Salzburg-Tagebuch, literarisch noch einmal in diese Stadt zurück. Zuletzt war Handke anlässlich der Uraufführung seines Theaterstücks "Immer noch Sturm" bei den Festspielen 2011 zu Gast.

Landeshauptfrau Gabi Burgstaller (S) sagte, Handke habe eine große Rolle gespielt in ihrem persönlichen Leben. "Ich habe so gut wie alle seiner Bücher mit Begeisterung gelesen. Dass Handke gerade an seinem Geburtstag nach Salzburg kommt, macht mich stolz und bereichert das Land. Die Verleihung des wichtigsten Landespreises für Kultur an Handke ist mehr als berechtigt und war längst überfällig."

Filmregisseur Wim Wenders sagte im APA-Gespräch, er sei mit Peter Handke seit 45 Jahren befreundet. "Ich habe mit ihm meinen ersten Film gemacht, nämlich 'Die Angst des Tormanns beim Elfmeter'. Und meine einzige Theaterinszenierung ist ebenfalls nach einem Handke-Stück entstanden, nämlich 'Über die Dörfer'. Diese gemeinsame Arbeit hat uns einander noch näher gebracht."

Handke selbst gab eine kleine Lesung und zwar aus dem "Terrassenbuch" von Gerhard Amanshauser. Der 2006 gestorbene Salzburger Autor hat den Großen Kunstpreis des Landers Salzburg 2003 erhalten. Handke hob die herausragende Literatur Amanshausers in seinen knappen Dankesworten ebenso hervor wie die Arbeit des Salzburger Georg-Büchner-Preisträgers Walter Kappacher, der 2006 mit dem Kunstpreis des Landes Salzburg ausgezeichnet wurde.