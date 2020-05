Grimaud: "Liszt war ein geniales PR-Genie"

Vom Vater zum Wunderkind gedrillt, eroberte der am 22. Oktober 1811 im heutigen Raiding ( Burgenland) geborene Franz Liszt bald die Konzertpodien. In Paris, damals das Zentrum der Musik und Literatur, verdiente er sich nach dem Tod des Vaters seine Sporen. Nach rastlosen Wanderjahren als gefeierter, jedoch ebenso angefeindeter Virtuose ließ sich Liszt als Kapellmeister in Weimar nieder. Dort prägte er das musikalische Leben nachhaltig. In Rom sollte Liszt später die Weihen eines Abbé erhalten. Grund dafür war eine seiner vielen, immer gescheiterten Frauenbeziehungen.

Am 31. Juli 1886 starb Liszt in Bayreuth, wo seine Tochter Cosima als Gattin von Richard Wagner lebte. Liszt wurde in Bayreuth beerdigt. Er hinterließ u. a. zahlreiche Klavierwerke, Lieder, Orchesterstücke, Orgel-, und Chorwerke.