Der Roman "Das Schwert des Ostens" von Manfred Rebhandl wurde 2012 mit dem Leo-Perutz-Preis als beste Krimi-Neuerscheinung ausgezeichnet. Detektiv Rock Rockenschaub, hauptberuflich in einem Gürtel-Puff tätig, muss zwischen fanatischen Vegetariern, korrupten Polizisten und der anatolischen Pornomafia rund um den Brunnenmarkt in Ottakring ermitteln.

Das Rabenhof-Theater wagt nun den ein bisschen aberwitzig anmutenden Versuch, diesen Krimi als Ein-Mann-Show mit Gregor Seberg als Rockenschaub auf die Bühne zu bringen. Alle anderen Figuren treten als Karikaturen auf, gezeichnet von Bernd Püribauer, Gerald Votava steuert die Musik bei.

Autor Rebhandl und Darsteller Seberg lassen beim Interview den Schmäh geschmeidig rennen – und sind sich in vielen Fragen einig. Etwa der Ablehnung von Regulierungs-, Gesundheits-, Optimierungs- und Gentrifizierungswahn (all das wird im Stück auch angesprochen).

Seberg: "Wenn ich das Biotop Ottakring hernehme, dann funktioniert das eh gut, das muss man nicht optimieren. Vielleicht sollte man darauf achten, dass die Bobos in Wien nicht überall hinziehen dürfen." Rebhandl ergänzt: "So ist die Welt. Jeder Ort muss gesäubert werden von allem, was nicht gesehen werden soll." Als Beispiel nennt er die Versuche, Bänke im öffentlichen Raum so zu gestalten, dass Obdachlose nicht darauf schlafen können. Rebhandl: "Eine reiche Minderheit verachtet alles, was nicht so ist wie sie – also arm, dreckig, aber vielleicht lustiger."

An der Inszenierung im Rabenhof interessiert beide die Form. Seberg: "Ich habe so was noch nie gemacht – ein Einpersonenstück mit einem Livemusiker und einem Livegrafiker. Und einem Liveschauspieler!" Rebhandl hat eher an eine Verfilmung gedacht, ist aber desillusioniert, was die Risikobereitschaft der Filmszene betrifft.

Seberg: "Der Rabenhof kann sich leider keinen Film leisten ..."

Rebhandl: "... der Rabenhof kann sich nicht einmal einen zweiten Schauspieler leisten!"