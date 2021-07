Gotye und Black Keys räumen ab

Nacht der Newcomer bei der 55. Grammy-Gala in Los Angeles: Die britische Folk-Rock-Band Mumford & Sons holte sich bei der Verleihung der begehrten Musikpreise am Sonntagabend (Ortszeit) mit ihrer Platte "Babel" die Auszeichnung für das Album des Jahres. Der Grammy für die beste Single ging an den Ohrwurm "Somebody That I Used To Know" des belgisch-australischen Musikers Gotye.

Gotye alias Wally de Backer hatte im vergangenen Jahr gemeinsam mit der neuseeländischen Sängerin Kimbra weltweit die Hitparaden gestürmt, nachdem ihr Lied über die Online-Videoplattform Youtube populär geworden war. Die beiden erhielten auch den Grammy für die beste Darbietung eines Popduos. Gotyes Platte "Making Mirrors" wurde zum besten Alternative-Album gekürt.

Ebenfalls zum ersten Mal wurde die New Yorker Band fun. bei den Grammys ausgezeichnet. Die Indie-Popper um Sänger Nate Ruess holten mit ihrem Hit "We Are Young" das kleine Goldene Grammophon für den besten Song des Jahres. Außerdem wurden sie als beste neue Künstler ausgezeichnet. "Ich fühle mich, als wäre es mein 21. Geburtstag", sagte Ruess, der bereits 30 und damit ein für das Musikgeschäft recht betagter Newcomer ist.