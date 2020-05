Grafenegg: Lauter Kraftakt für den Frieden

Aber: Andrés Orozco-Estradas Lesart von Beethovens Neunter ist in sich extrem stimmig; dieser Dirigent drückt dem Tonkünstler-Orchester Niederösterreich seinen persönlichen Stempel auf. Da dürfen die Streicher oft glanzvoll auftrumpfen, da sorgen auch die Bläser für entsprechende Akzente. Orozco-Estrada nimmt "seinen" Beethoven beim Wort - er zelebriert nicht, er marschiert durch alle Höhen und Tiefen dieser Symphonie. Selten hat man den dritten, langsamen Satz so flott und dennoch austariert gehört, selten hat ein Maestro das Molto Vivace des zweiten Satzes so fein aufgegliedert. Spannend.