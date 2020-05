Grafenegg: Brillante Tonkünstler mit Berlioz

So soll ein Musik-Festival erster Klasse sein: Musik bis zum Abwinken, dargeboten auf höchstem Niveau, von grandiosen Interpreten und klug zusammengestellt. So geschehen beim Musik-Festival Grafenegg, das am Wochenende das Werk von Hector Berlioz zum Thema hatte.



Zwar verhinderte ein Unwetter eine Aufführung am Wolkenturm, doch auch in der Reitschule und im Auditorium konnte Berlioz seine ganze Wirkung entfalten. Der hinreißende Adrian Eröd und Pianist Justus Zeyen gestalteten als "Prélude" die Nuits d' été", zu ganz später Stunde gab es von Bariton Eröd, Tenor Michael Schade, Pianist Zeyen und Sprecher Robert Stadlober noch Werke von Franz Liszt, Maurice Ravel sowie Camille Saint-Saëns.