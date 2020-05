Gotscheff über Handkes "Immer noch Sturm"

Ich entdecke immer noch Neues", meinte Regisseur Dimiter Gotscheff kürzlich bei einem Pressegespräch in Salzburg. Eineinhalb Tage hat der Entdecker Zeit, dann muss seine Inszenierung von Peter Handkes "Immer noch Sturm" stehen. Freitagabend wird der Text - vom Team liebevoll "eine Zumutung für das Theater, aber so etwas brauchen wir" genannt - auf der Perner-Insel uraufgeführt.



"Still Storm", Shakespeares Überschrift für jene Szene, in der König Lear Donner und Blitz anfleht, seine undankbaren Erbinnen zu vernichten, nahm Handke als Titel für sein bis dato persönlichstes Werk. Auf dem Jaunfeld trifft er als Erzähler-"Ich" auf Großeltern, Mutter, drei Onkeln, Tante und verquickt über sie seine Familiengeschichte mit der des Freiheitskampfs der Kärntner Slowenen gegen die Nationalsozialisten. Wie aus einem Traum tritt die Verwandtschaft auf und konfrontiert den Nachfahren mit der Vergangenheit.