Goldener Kleinkunstnagel an BlöZinger

Die 16. Ausgabe des fünftägigen Kabarettpreises "Goldener Kleinkunstnagel" hat am Samstag im Wiener Theater am Alsergrund seine Gewinner hervorgebracht. Nachdem der Hauptpreis in den letzten beiden Jahren nach Deutschland ging, schlug diesmal Oberösterreich zu: Das Duo BlöZinger konnte mit Ausschnitten aus ihrem aktuellen Programm "Und wenn sie nicht gestorben sind" überzeugen. Neben 4.000 Euro Preisgeld erhielten Robert Blöchl und Roland Penzinger auch fünf Auftrittstage im Theater. Der "Goldene Neulingsnagel 2011" inklusive 800 Euro Siegesprämie und drei Auftrittstagen ging an den Wiener Juristen Klaus Schaurhofer.



Die Jury urteilte über das Sieger-Duo laut Aussendung der Kleinkunstbühne vom Sonntag wie folgt: "Die Gewinner schlüpfen auf beeindruckende Weise in verschiedene Rollen. Der lange Atem hat die Jury eindrucksvoll überzeugt. Sie haben trotz 20 Minuten (Spielzeit beim Bewerb, Anm.) eine Pause auf der Bühne gemacht, haben ein Knistern auf die Bühne gezaubert und das ewige Wohnrecht im Knusperhäuschen gewonnen.". BlöZinger werden mit ihrem mittlerweile vierten Programm im Rahmen eines "Silvesterspecials" am 29., 30. und 31. Dezember im Theater am Alsergrund zu sehen sein. Im mehrtägigen Wettbewerb hat sich das Duo gegen weitere elf Konkurrenten durchgesetzt.