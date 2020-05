Goldene Löwen: Preise für Lebenswerk bekannt gegeben

Die Biennale Venedig vergibt die Goldenen Löwen für ein Lebenswerk in den Sparten Musik und Theater heuer an Sofia Gubaidulina und Romeo Castellucci. Wie es am Mittwoch in einer Aussendung der Biennale hieß, wird die russische Komponistin am 4. Oktober während des 57. Internationalen Festivals für zeitgenössische Musik und der italienische Regisseur am 2. August während der 42. Ausgabe des Internationalen Theater Festivals in Venedig ausgezeichnet.