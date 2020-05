Glawogger: "Brauch' kein Puff mehr von innen sehen"

Whore's Glory" heißt die neue Doku des österreichischen Regisseurs Michael Glawogger, die ihre Weltpremiere auf dem Filmfestival in Venedig hat. Auf gut Österreichisch: "Ein Hurenfilm." So steht's im Untertitel. Und so wollte es der Regisseur auch haben. Ein direkter Satz über einen direkten Film, der an drei verschiedenen Orten der Welt - Thailand, Bangladesch, Mexiko - dem ältesten Gewerbe der Welt nachgeht und dort Frauen und ihre Kunden befragt.



KURIER: Herr Glawogger, wer ins Puff geht oder dort arbeitet, will meist anonym bleiben. Aber mit Ihnen sprechen alle. Wieso?

Michael Glawogger: Dieser Film war von der Recherche her der schwierigste, den ich je gemacht habe. Man muss sich zuerst mit der jeweiligen Form von Obrigkeit, Mafia oder Polizei, arrangieren - und wenn man dann lange genug an einem Ort herumhängt, fangen die Frauen an, sich zu interessieren und wollen wissen, was man da eigentlich macht.



Wie kamen Sie überhaupt auf das Thema " Hurenfilm"?

Das ergab sich aus meiner "Megacities": Darin macht eine Frau einen Striptease mit religiösen Konnotationen - und diese Szene wurde am meisten von allen diskutiert. Seit damals verfolgt mich der Stoff.



Wie wichtig war die Religion in der Wahl Ihrer Orte?

Zuerst habe ich in Bangladesch, in Faridpur gedreht. Dort wollten islamische Fundamentalisten die Frauen aus dem Sex-Getto vertreiben. Wir haben uns damals auf die Seite der Frauen gestellt - und konnten deswegen später dort filmen. Danach hatte ich die Idee, ein Triptychon, ein Altarbild zu machen. Als leichten Einstieg wollte ich ein Bordell in einem buddhistischen Land - den "Fishtank" in Bangkok -, dann den stark religiösen, islamischen Teil in der Mitte. Und als Kontrast dazu ein heftig katholisches Land - die "Zone" in Mexiko.