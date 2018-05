Glanzvolle Eröffnung der Barocktage Stift Melk

Im 40. Jubiläumsjahr des Festivals werden die Barocktage Stift Melk ihrem Ruf, nämlich eines der herausragendsten Festivals alter Musik zu sein, mehr als gerecht. Als Auftakt ließ Intendant Michael Schade mit dem Monumental-Werk Haydns "Die Schöpfung" aufhorchen. Schade versprach in diesem Jahr Explosionen purer Energie und hat mit dem Concentus Musicus Wien unter Stefan Gottfried sowie herausragender Solistenriege schon am Beginn monumental vertonte Natur nach Melk gebracht.

"Die Naturgewalt der Schöpfung wird durch das Stift fegen" – Michael Schade hielt Wort. Als Solisten Anna Lucia Richter und Florian Boesch neben sich selbst zu verpflichten, ließ Herausragendes erwarten. Richter, vergleichsweise sehr jung an Jahren, überraschte mit enormer Brillanz und Strahlkraft, besonders in den hohen Koloraturen. Florian Bösch, atemberaubend fein nuanciert, gewohnt plastisch im Wort, fesselnd in der Dramaturgie und Michael Schade, mit beseelt eleganter Linie, beglückten. Letzter bestach als Erzengel Uriel im wunderbaren ‚Sonnenaufgang‘, der nach bereits mehr als 90 Minuten Spielzeit zur Freude des Publikums noch zwei Mal für den ORF eingespielt wurde. Nebengeräuschfrei. Atemberaubende Sequenzen, die in der Basilika des Stiftes ins Universum blicken ließen.

Würdig und hinreißend

Salzburgs Bachchor unter Alois Glaßner und der Stifts-Chor Melk ließen, manchmal intonationstief, doch mit Exaktheit und klanglicher Disziplin auch in den raschen Tempi aufhorchen. Stefan Gottfried, Nachfolger Harnoncourts, ist am Pult und Cembalo, längst etabliert. Er versteht den ihm anvertrauten Klangkörper behutsam zu führen, äußerst versiert, würdig.

Hinreißend das Terzett der Flöten, hier hat man auch insgesamt in der Besetzung der Blasinstrumente die goldene Wahl getroffen. Sehr schöne Passagen, ausdrucksstark und klanglich immer überzeugend. Wetterbedingt hatte man aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit freilich ausnahmslos wenigen Stellen nachzubessern. Ein Ensemble mit dem Anspruch des ‚Originalklangs‘ und ausnahmslos alter Instrumentierung lässt im Fall des Concentus Musicus Wien, ein Klangkörper mit Ausnahmestatus, auch dies zu ohne ungewollt zu irritieren. Im Gegenteil: Die gewünschten Klangbilder der Naturgewalten, das Rauschen des Wassers, Donnerstürme, Vögel und Fische fegten durch die heiligen Säulen der Basilika. Vom Chaos am Beginn zum Aufgang der Sonne – ein atemloser Auftakt der noch mehr monumental Berührendes bei den Barocktagen in Melk erwarten lässt.

TV-Tipp: Erlebnis Bühne

ORFIII: Sonntag, 20.5. 20:15 Uhr. Michael Schade singt Haydns "Die Schöpfung". Eröffnungskonzert der Internationalen Barocktage Stift Melk 2018.

ORF2: Montag, 21.5., 9.05 Uhr: Klänge des Universums. 40 Jahre Pfingstkonzerte im Stift Melk. Dokumentation anlässlich des 40-jährigen Jubiläums

TEXT: Brigitte Ulbrich.