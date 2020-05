Giordano: "Die Rache an meinem Buch"

Es ist nicht leicht, einen Film nach Vorlage eines vom Literaturpublikum akklamierten Buch-Bestsellers zu machen, das war Regisseur Saverio Costanzo von vornherein klar. "Es ist immer ein Risiko, ein gutes Buch in einen Film zu transformieren, weil die Leute die Figuren kennen und sie lieben. Man muss die Seele des Buchs bewahren und doch die Zuseher in den Bann ziehen. Das ist sehr schwierig." Er habe das Glück gehabt, dass " Paolo nicht so sehr an jedem Wort seines Buchs gehangen ist". Er habe ihn in Ruhe arbeiten lassen: "Das Buch war so ein enormer Erfolg, dass Paolo dieses Verteidigen einfach nicht nötig hatte. Es machte ihm nichts aus, wenn wir etwas veränderten. Ich fand, der Film musste so sein, dass er für sich steht."



Costanzo schrieb das Drehbuch zu "Die Einsamkeit der Primzahlen" in enger Zusammenarbeit mit Paolo Giordano. Das Casting machte er allerdings alleine: " Alba Rohrwacher lag als Mattias verletzliche Gefährtin Alice geradezu auf der Hand. Jeder in Italien hätte beim Lesen des Buchs sofort an sie gedacht."



Und Isabella Rossellini, die im Film Mattias Mutter spielt? "Ja, dass sie mitgemacht hat, ist eine kleine Sensation. Isabella hat bisher nur drei Filme in Italien gedreht. Wir haben uns auf Anhieb gut verstanden, so, als würden wir uns schon Jahrzehnte kennen. Ich habe sie einfach machen lassen, mich auf ihre Professionalität verlassen. Was will ich so einem Star vorschreiben?"