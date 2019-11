Die Gesundheitsexperten im ORF sind sehr vorsichtig. Selbst bei Mundgeruch, so meinen sie, sollte man schleunigst zum Arzt

Vermutlich hängt diese Zurückhaltung mit dem 29. 12. 2008 zusammen, als in einer Servicesendung gegen 18 Uhr ein Rheumatologe auftrat – ein Primarius. Er sprach über Gicht. Pflichtgemäß erklärte er, dass vor allem Innereien, Fleisch, Fisch und Alkohol zu Entzündungen führen.

Danach sagte er, Innereien seien seine Lieblingsspeise. Außerdem werde er Silvester in Italien verbringen und alles essen und trinken, was Gicht verursache. Dann hustete er stark, und während er nach Luft rang, war seine Kritik an „sinkender Lebensqualität“ zu hören. Die Moderatorin lachte, da schmunzelte auch er. Seine Zähne sahen ungesund aus. Seither sucht der ORF seine Experten noch genauer aus.