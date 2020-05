Ghostpoet live in Wien: Spannung kam spät

Eigentlich geht man ins Flex, um ein Kontrastprogramm zum Song-Contest-Overkill mit Power-Balladen und Schmetter-Stimmen zu haben. Donnerstagabend trat dort Ghostpoet auf – musikalisch die ideale Alternative. Der Brite klingt auf Platte wie eine Mischung aus Tricky, Roots Manuva und Leonard Cohen – subversiv, düster, nachdenklich und sofort einnehmend .

Im Flex fällt aber erst Mal die Lichtshow des als Obaro Ejimiwe geborenen Londoners auf. Die kennt nämlich keine anderen Farben als blau, lila und rosa – wie die ESC-gebrandete Straßenbahn, mit der man gekommen ist. Im Sound erinnert aber zum Glück nichts an das, was parallel dazu beim zweiten Song-Contest-Halbfinale in der Stadthalle zu hören ist.

Unterstützt von einer vierköpfigen Band beginnt der 33-Jährige mit "Better Not Butter", einem Song aus seinem jüngsten Album "Shedding Skin". Die Gitarre jault. Der Bass wummert. Ghostpoet biegt den Körper nach rechts, windet einen Arm in die Höhe, während er mit geschlossenen Augen in die Pein eintaucht, die seine Songs inspiriert haben.

Aber irgendwie behält er die anfangs für sich. Er wirkt wie in seine Welt versunken, mit sich beschäftigt, anstatt damit, sich dem Publikum mitzuteilen. Die Intensität, die Ghostpoet auf seinen Alben versprüht, baut sich so im Flex nur sehr langsam auf. Dazu kommt, dass er die nicht ganz so spannenden Songs an den Anfang stellt.

So kommen erst in der Mitte des Sets mit "Finished I Ain’t" die ersten packenden Momente. Ab da wirken der hypnotische Rhythmus und die beschwörende Stimme von Ghostpoet immer besser. Es wird mitgewippt und ganz zum Schluss sogar mitgeklatscht. "Danke, ihr seid großartig" – Ghostpoet ist am Ende glücklich mit dem Konzert. Das Gros der Besucher ist zufrieden. Aber nicht überwältigt.