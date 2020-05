Gewinner der Bank Austria Kunstpreise bekannt gegeben

Freitagabend werden im Rahmen einer Gala im Theater in der Josefstadt zum dritten Mal die mit insgesamt 218.000 Euro dotierten Bank Austria Kunstpreise verliehen. Die Preise in den Kategorien "Regional" und "Kunstvermittlung" gehen heuer zu gleichen Teilen (je 35.000 Euro) an jeweils zwei Projekte: Als regionale Initiativen werden das Festival " Soho in Ottakring 2012 – Unsicheres Terrain" und ":kult: das neue Mühlfestival" ausgezeichnet, preiswürdige Kunstvermittlungsprojekte lieferten das "österreichische ensemble für neue musik" und das Filmfestival " Diagonale". Das " ImPulsTanz"-Festival gewinnt die internationale Kategorie, der Kulturjournalismus-Preis (8.000 Euro) geht an Thomas Trenkler ("Der Standard").