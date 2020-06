Gestrickte Nachrichten

Zeitungen sind einzigartig", ist sich Lauren DiCioccio sicher. „Sie riechen besonders, fühlen sich speziell an. Wie das Geräusch beim Umblättern und die Druckerschwärze, die auf den Fingern haften bleibt.“ All diese Faktoren inspirierten Lauren DiCioccio dazu, Zeitungen auch als Medium für ihre Kunst zu verwenden, erklärt die Künstlerin aus San Francisco per eMail gegenüber KURIER.at.

Seit 2006 beschäftigt sie sich nun schon mit Zeitungen nicht nur am Frühstückstisch ("Das ist Teil meiner Morgenroutine"), sondern auch im Atelier. Ihr bevorzugtes Arbeitsmaterial: "Die New York Times."