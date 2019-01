Wie berühmte Schauspieler und Schriftsteller ihre Kinder verloren

Der Komödiant Maxi Böhm muss innerhalb eines Jahres zwei seiner drei Kinder begraben: Am 5. August 1979 stürzt seine 25-jährige Tochter Christa, die am Beginn einer vielversprechenden Schauspielkarriere stand, bei einer Wanderung in der Schweiz von einem Felsen und ist auf der Stelle tot. Im Jahr darauf nimmt sich ihr 31-jähriger Bruder Max jun. das Leben.

Maxi Böhm tritt nach den tragischen Todesfällen weiterhin auf, leidet jedoch unter schweren Depressionen. Und lebt in der ständigen Angst, dass das Publikum nach seinen Schicksalsschlägen nicht mehr über ihn lachen könne. Er stirbt am 26. Dezember 1982 im Alter von 66 Jahren an einem Herzinfarkt.

Ein Jahr vor seinem Tod gab Maxi Böhm in der Fernsehsendung Tritsch-Tratsch ein Interview, in dem ihn Josef Kirschner fragte, ob er damit rechne, seine Kinder „in einer anderen Welt“ wiederzusehen. „Nein“ antwortete Böhm, „dazu sind wir Menschen viel zu klein, wir müssen viel demütiger sein. Die Wirklichkeit ist völlig anders, als wir uns das vorstellen.“