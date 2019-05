Wenn die Windsors Kinder kriegen

Die Zeiten haben sich auch in regierenden Häusern geändert. Es war Juliana der Niederlande, die punkto königlicher Erziehung Pionierarbeit leistete. Sie war in den 1940er-Jahren die erste Monarchin, deren Thronfolgerin eine öffentliche Schule besuchen und somit Kontakt mit der Bevölkerung haben durfte. Ihre 2013 als Königin zurückgetretene Tochter Beatrix blieb volksverbunden und hat ihre Kinder ebenso erzogen.

Dem Beispiel der Niederlande folgend, wurde auch Prinz Charles auf seine Aufgabe als König (so er das je werden sollte) vorbereitet. Er durfte als erster Thronfolger private Schulen besuchen und absolvierte sein Geschichtsstudium in Cambridge. Auch Charles’ und Dianas Söhne gingen in Privatschulen.

Für Elizabeth, Anne, Edward, Charles oder wie auch immer der neueste Windsor-Nachwuchs heißen wird, besteht somit berechtigte Hoffnung, wie ein einigermaßen normaler Mensch groß werden zu dürfen.