Ein k.-u.-k.-Sittenbild der Jahrhundertwende

Heinrich Kunreuther, der Rechtsanwalt des Prinzen Philipp, beschreibt in der mir jetzt zugespielten 34 Seiten starken "Ehescheidungsklage" den Rosenkrieg bei Coburgs: Im Mai 1895 beginnt Louises Bekanntschaft mit dem k. u. k. Oberleutnant Géza von Mattachich, der ihr "von heißer Liebe durchglüht" nach Abbazia folgte, wo er schließlich "das Ziel seiner Liebeswünsche erreichte".Die verheiratete Prinzessin und der Offizier wurden ein Paar, das – auf Kosten ihres Ehemannes – ständig auf Reisen war und, ausgestattet mit Reitpferden und Dienerschaft auf großem Fuß lebte. Um an ihrer Seite auftreten zu können, wurde Herr Mattachich als Louises Stallmeister angestellt. Prinz Coburg überwies seiner Frau im Lauf der Jahre mehr als eine Million Kronen (heute rund sechs Millionen Euro), und das obwohl er wusste, "dass Herr von Mattachich in steter Gesellschaft seiner Gemahlin sich befinde".Nach drei Jahren forderte der Prinz seinen Nebenbuhler – wie es die Standesehre damals verlangte – zum Säbelduell heraus, bei dem Coburg schwer verletzt wurde. Am Verhältnis der Prinzessin zu ihrem Oberleutnant änderte der blutige Zweikampf nichts. "An der Seite des Herrn Mattachich trieb die Prinzessin weiterhin sinnlosen Aufwand", steht in der Scheidungsklage. "Sie legte jede Scham ab und stürzte sich in einen Strudel der Leidenschaft, in welchen keine verheiratete Frau und am wenigsten die Frau Prinzessin sich begeben durfte".

Vom Hof verbanntWährend Kaiser Franz Joseph die lebenslustige Schwester der Kronprinzessin vom Wiener Hof verbannte, versuchte Louises Mann, Prinz Coburg, durch seine Anwälte immer wieder "die Prinzessin entweder zur Rückkehr oder zu einvernehmlicher Scheidung zu bewegen". Beides scheiterte schon daran, dass Louise ständig ihren Aufenthaltsort wechselte. Wo sie weilte, wurde erst bekannt, als sie und ihr Galan das jeweilige Logis unter Zurücklassung hoher Schulden verließen.Konnte man die auch von den Medien mit großem Interesse verfolgten Reisen des Liebepaares bisher als pikante Exzesse abtun, so wurde die Angelegenheit im Jahr 1898 zu einem Kriminalfall, wie es ihn in allerhöchsten Kreisen nie zuvor gegeben hatte: Als sich Prinz Coburg weigerte, für die weiteren Schulden seiner Frau aufzukommen, meldeten zwei Wiener Kaufleute, dass sie über mehrere Wechsel in der Höhe von 1,4 Millionen Kronen mit der Unterschrift der Kronprinzessin Stephanie verfügten, die zur Auszahlung fällig wären.