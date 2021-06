Der Tod von Goethes Enkelin in Wien

Die mannstolle Ottilie hatte nach wie vor jede Menge Männerbekanntschaften, sie verliebte sich ständig, geradezu zwanghaft, meist gleichzeitig in mehrere, viel jüngere Männer, was dazu führte, dass sie – wahlweise mit oder ohne Alma – viel unterwegs war, wobei Wien das von ihr bevorzugte Ziel war.Keine ihrer vielen Beziehungen hielt lange, und so verliebte sie sich 1834 (der berühmte Schwiegervater war mittlerweile verstorben), in einen Engländer namens Captain Story, der sich gleich wieder aus dem Staub machte, nicht ohne sie geschwängert zu haben. Ottilie von Goethe flüchtete, um die Schwangerschaft zu verbergen, nach Wien, wo sie im Hotel "Zum Römischen Kaiser" Quartier nahm. Im selben Haus ordinierte der bekannte Arzt Romeo Seligmann, der sie am 15. Februar 1835 nicht nur von einer Tochter entband – sondern gleich auch ihr neuer Liebhaber wurde. Das mit seiner Hilfe zur Welt gebrachte Kind starb nach einem Jahr.

Alma war oft in WienOttilie lebte – meist mit Alma im Schlepptau – weiterhin viel in Wien, vor allem faszinierte sie die Leichtlebigkeit der Stadt, in der sie stets neue Eroberungen zu machen hoffte. Glücklich ist Goethes Schwiegertochter mit ihren wechselnden Begleitern nie geworden. "Mit einem wilden, angeborenen Freiheitstrieb", schrieb sie einer Freundin, "war ich doch immer vollkommen Sklavin, wo ich liebte."Alma hatte trotz ihrer komplizierten Kindheit ein sonniges Naturell, doch die Reisen mit der ihr zunehmend peinlich werdenden, liebestollen Mutter gefielen ihr gar nicht, auch weil sie mittlerweile in Weimar viele Freunde hatte.Im Sommer 1844 treibt es Ottilie einmal mehr nach Wien, und Alma ist wieder mit dabei, so wollte es ihr unbarmherziges Schicksal. "Ich freue mich auf Weimar", schreibt sie aus Wien voller Heimweh an ihre Großmutter, "ach, wie viele Bälle wird es im Winter dort geben".