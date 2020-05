Gerald Matt startet Gegenoffensive

Die Liste der Vorwürfe, mit denen sich der seit 1996 amtierende Direktor der Kunsthalle Wien, Gerald Matt, in den vergangenen Wochen konfrontiert sah, ist lang: Sie reicht von zu Unrecht bezahlten und nur unter eigenem Namen veröffentlichten Nebentätigkeiten, zu hohen Reisespesen, frisierten Besucherzahlen und dem Ansinnen, für potenzielle Sponsoren eine Staatsbürgerschaft zu erwirken. Gegen Matt wurden Anzeigen eingebracht, auf Antrag der Wiener Rathausparteien ermittelt das Kontrollamt. Nun hat der Kunsthallen-Direktor in mehreren Medien erstmals ausführlich Stellung zu den Anschuldigungen bezogen und weist diese von sich.



"Die Anzeige ist unberechtigt", unterstrich Matt im Ö1-Morgenjournal bezüglich der vom Grünen Kultursprecher Wolfgang Zinggl eingebrachten Anzeige bei der Staatsanwaltschaft. Matt selbst hat wiederum Zinggl wegen Verleumdung angezeigt. Der Frage, ob er die Regelungen in seinem Dienstvertrag bezüglich erlaubter Nebentätigkeiten für angemessen halte, weicht Matt allerdings aus: "Das ist eine Frage, die Sie an meinen Vorstand richten müssen."