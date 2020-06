George Michael singt im Herbst für AKH-Ärzte

George Michael sollte ursprünglich im Rahmen seiner "Symphonica"-Tournee am 21. November 2011 ein Konzert in Wien spielen, musste aber wegen einer Lungenentzündung ins AKH eingeliefert werden und den Rest seiner Tour verschieben. Nachdem er sich nun wieder "bester Gesundheit erfreut", will er kommenden Herbst 19 Konzerttermine in Österreich, den Niederlanden, Frankreich und Großbritannien nachholen. Am 9. September schreibe er als erster Popstar mit einem Gala-Charitykonzert im Pariser Palais Garnier sogar Geschichte, so die Agentur. Alle Tickets für die ursprünglichen Termine behalten ihre Gültigkeit.



"Ich möchte diese Gelegenheit nutzen und all den Ärzten und Krankenschwestern, die mein Leben gerettet und sich so gut um mich gekümmert haben, sowie all meinen Fans, Freunden und meiner Familie für ihre Liebe und Unterstützung danken", wird Michael in der Mitteilung zitiert. "Ich freue mich schon darauf, euch alle zu sehen." Weitere Details, wie die 1.000 der insgesamt rund 10.000 AKH-Angestellten an ihre Karten kommen, sollen noch folgen. Das AKH gab am Dienstag gegenüber der APA an, im Laufe des Tages ein Statement veröffentlichen zu wollen.