George Michael aus dem AKH entlassen

Michael musste am Abend des 21. Novembers sein Wien-Konzert in der Stadthalle aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig absagen, in der Folge wurde der Musiker mit Verdacht auf Lungenentzündung ins AKH eingeliefert. Nachdem anfänglich nichts Genaueres über den Gesundheitszustand des 48-Jährigen bekannt wurde, verordneten die Ärzte dem Sänger "absolute Ruhe", die restlichen Termine seiner "Symphonika"-Europatournee mussten abgesagt werden.



Erst vor kurzem äußerte sich einer der behandelnden Ärzte, Christoph Zielinski, zum Zustand des Sängers und zeigte sich optimistisch: "Wir wissen, dass es ihm gut geht." Auch davor hatten Fans von Michael auf eine baldige Entlassung des Musikers aus dem Krankenhaus gehofft, nachdem sein Lebensgefährte Fadi Fawaz mit "Xmas at home ;)" eine vage Meldung auf Twitter ausgesendet hatte. Fawaz entfernte die Meldung dann aber wieder und richtete sich schon auf Schneefall in Wien ein. Nun dürfte sich der Wunsch aber doch bewahrheiten.