George Ezra: Von der großen Bühne zurück ins Kinderzimmer

„Ich denke, der Zustand der Welt hat viel damit zu tun“, sagt er. „Ich tendiere dazu, viel zu viel über alles nachzudenken und mir Sorgen zu machen. Damit kommt dieses Gefühl, allein und machtlos zu sein, ein Haufen Zweifel und Fragen. Als Resultat schrieb ich all diese leichten Songs – darüber, wie man sich dem entziehen kann. Fast so, als wollte ich dem etwas Positives gegenüberstellen.“

Wie entzieht Ezra sich diesen Ängsten? „Indem ich wegfahre. Und indem ich das Handy abdrehe. Mit den Sozialen Medien haben wir einen Druck, sofort auf alles zu reagieren, was passiert, zu allem sofort eine Meinung zu haben. Und das, obwohl wir so nur die Headline einer Nachricht bekommen und keine Fakten kennen. Und natürlich machen dich all diese vielen, negativen Schlagzeilen traurig. Man hört sofort alles Schlimme, was auf der Welt passiert. Früher gab es vielleicht genauso viel davon, aber man wurde nicht permanent damit konfrontiert. Deshalb habe ich mir einen Wecker gekauft. So muss ich das Handy nicht mehr ins Schlafzimmer mitnehmen und werde nicht schon in der Früh mit all dem bombardiert.“