Georg-Büchner-Preis an Felicitas Hoppe

Felicitas Hoppe erhält heuer den Georg-Büchner-Preis. Die deutsche Autorin wurde von der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung für die mit 50.000 Euro dotierte Auszeichnung auserkoren, wie es am Dienstag in einer Aussendung hieß. Hoppe wird den Preis am 27. Oktober in Darmstadt entgegennehmen. "In einer lakonischen und lyrischen, eigensinnigen und uneitlen Prosa hat sie ein erzählerisches Universum erfunden, in dem Grundfragen eines `postmodernen` Daseins mit freier und befreiender Phantasie durchgespielt werden", so die Begründung der Jury für ihre Wahl.



Der Aufbruch in ihr vielstimmiges Werk habe 1996 mit "Picknick der Friseure" seinen Ausgang genommen und erstrecke sich mittlerweile weit in die Welt der Abenteurer und der Hochstapler, der Entdecker und der Taugenichtse. Das Reisebuch Pigafetta (1999), der pikareske Roman Paradiese, Übersee (2003), die Porträtgalerie Verbrecher und Versager (2004), die moderne Legende von der heiligen Johanna (2006), die Neuerzählung des Ritterromans von Iwein Löwenritter (2008) und jüngst die fiktive Biografie Hoppe (2012) unterliefen virtuos die Grenzen von Wahrheit und Fiktion, Selbsterkenntnis und Rollenspiel, so die Jury: " Felicitas Hoppe fragt nach Möglichkeiten der Ich-Werdung, nach den Wundern und Verstrickungen der Sehnsucht, und lässt unaufdringlich metaphysische Horizonte aufscheinen."