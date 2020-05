Viel Bullshit und ein gutes Karma zum Mitnehmen

Im zweiten Teil, diesmal nicht in der dritten, sondern der ersten Person erzählt, besucht ein nicht namentlich genannter Erzähler, ebenfalls freier Journalist, die indische StadtVaransi. Er soll eine Reisereportage schreiben, findet Gefallen am gutenKarma, das überall verkauft wird und an den Leichenverbrennungen am Ganges (zuletzt badet er im Fluss).

Der Brite Geoff Dyer, 54, ist preisgekrönter Roman- und Sachbuchautor, unter anderem der Jazz-Studie „But Beautiful“. Von Autorenkollegen wurde er überschwänglich gelobt für sein „Sex“-Buch. Dyer schreibt leichtfüßig, bleibt aber immer an der Oberfläche.

KURIER-Wertung: *** von *****