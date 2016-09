Facebook stellt nach massiver Kritik den Zeitungsbericht mit einem berühmten Foto aus dem Vietnam-Krieg wieder online. Obwohl auf dem Bild ein unbekleidetes Kind zu sehen sei, erkenne das Online-Netzwerk die historische Bedeutung des Fotos an, hieß es am Freitag in einer Facebook-Stellungnahme beim Technologieblog Recode.

Das Bild des Fotografen Nick Ut zeigt ein kleines vietnamesisches Mädchen, das nach einer Napalm-Attacke nackt über eine Straße läuft. Facebook löschte einen verlinkten Bericht der größten norwegischen Zeitung Aftenposten mit dem Foto und verwies zur Begründung auf das Verbot von Kinderpornografie. Der Chefredakteur des Blatts warf Facebook daraufhin Zensur und Machtmissbrauch vor.