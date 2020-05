Gediegene Langeweile an der Wien

Ein halbherziges Buh gegen das Leading-Team und höflicher Applaus – das Premierenpublikum im Theater an der Wien reagierte angemessen auf die Doppelpremiere von Tschaikowskys "Iolanta" und Rachmaninows " Francesca da Rimini". Denn Grund zur Aufregung gibt es bei dieser Produktion wirklich keinen, weder in positiver, noch in allzu negativer Hinsicht.

Aber der Reihe nach: Muss man Tschaikowskys "Iolanta" und auch Rachmaninows " Francesca da Rimini" wirklich szenisch auf die Bühne bringen? Bei den Salzburger Festspielen 2011 sang immerhin Anna Netrebko die blinde Königstochter Iolanta, die durch die Liebe (und eine Operation) sehend wird, in einer konzertanten Aufführung. Eine Inszenierung hat man da nicht vermisst.