Stark. Schön. Umwerfend.

50 Jahre – damit fällt diese längst als Klassiker der so genannten "Street Photography" kanonisierte Serie auch in jene Retro-Schleife der 1960er Jahre, die gerade mit Serien wie " Mad Men" höchst erfolgreich bedient wird.

Der Stil und die Mode, die von einem neuen Selbstbild und einem neuen Selbstbewusstsein in jener Epoche erzählt, kommen auch in "Women are Beautiful" zum Vorschein: Die Lockerheit und Freizügigkeit, die gestylte New Yorkerinnen an der Upper East Side in den Fotos ebenso zur Schau stellen wie Hippies im Central Park, ist oft verblüffend.

Und doch ist "Women are Beautiful" mehr als eine Momentaufnahme des Zeitgeists: Mit seiner Art des Fotografierens, die in ihrer Direktheit und Sponaneität bis dahin unerreicht war, legte Winogrand (1928 – ’84) zeitunabhängige Wesenszüge der Fotografie offen.