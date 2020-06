Garanca: Comeback nach Maß nach Babypause

Die Babypause hat ihr gutgetan; die Rückkehr auf die Bühne jedoch sichtlich auch. Nach Konzerten in Graz und Linz gab Elina Garanča auch im (naturgemäß ausverkauften) Goldenen Saal des Musikvereins einen Comeback-Liederabend. Und – das ist für alle Verehrer der lettischen Mezzosopranistin die wohl wichtigste Nachricht – Elina Garanča ist großartig wie eh und je.



Sicher, die Stimme hat sich ein wenig verändert, sie ist dunkler, voller und runder geworden. Auch in puncto Dramatik hat Garanča dazugewonnen; allerdings ohne anderweitige Verluste. Und Elina Garanča ist nach wie vor eine intensive, exzellente Gestalterin. Auf ihre Rückkehr an die Wiener Staatsoper ("Rosenkavalier" von Strauss im April und Mozarts "La clemenza di Tito" im Mai) darf man sich bereits jetzt freuen.

Aber – das bewies die lettische Künstlerin im Musikverein – Garanča ist auch eine grandiose Liedgestalterin. Etwa bei fünf Liedern aus dem Zyklus "Myrthen" (op. 25) von Robert Schumann oder auch bei dessen "Frauenliebe und Leben". Wie Garanča hier die Geschichte einer jungen, verliebten Frau, die erst Braut und später Witwe wird, schmerzhaft nachvollziehbar machte, war sensationell.