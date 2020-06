Game of Thrones & Co: Sky setzt auf Serien

Home Box Office ist der weltweit erfolgreichste Pay-TV-Anbieter und eine TV-Tochter des US-Medienkonzerns Time Warner. Mit den TV-Paketen HBO und Cinemax erreicht Home Box Office etwa 93 Millionen Abonnenten weltweit und steuert inzwischen bis zu einem Viertel des jährlichen Time Warner-Profits bei. HBO-Programme werden in mehr als 150 Länder verkauft, HBO-Sender und die dazu gehörenden On Demand-Angebote gibt es in mehr als 60 Ländern.

Zwar wurde die Kult-Serie "Mad Man" von HBO abgelehnt, mit "Boardwalk Empire" oder "Game of Thrones", dessen zweite Staffel Sky Atlantic nun immer donnerstags zeigt (21.00), fand man aber wieder auf die Erfolgsstraße zurück.



Zum Sendebeginn programmiert Sky Atlantic gleich einmal alle HBO-Highlights vergangener Jahre. Neben dem Mittelalter-Epos "Game of Thrones" laufen in den ersten Wochen bekannte Serien wie "The Sopranos", "True Blood", "Curb Your Enthusiasm", "Entourage", "The Wire", "Camelot", "Supernatural", "Band of Brothers", " Six Feet Under" oder "Dexter".

Mit den Premium-Serien von HBO und dem jüngst fixierten Vertrag, der Skydie Rechte an der Deutschen Fußball-Bundesliga für alle Verbreitungswege sichert, will der Abo-Sender 2013 in die schwarzen Zahlen.