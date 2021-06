Fußball-EM im ORF: "Unwiederbringliche Momente" und bange Minuten

Informationsbedürfnis

Dass das ZDF nach einiger Zeit ausgestiegen ist und den „Bergdoktor“ zeigte, ist für ihn das beste Gegenargument. „90 Prozent des ZDF-Publikums in Österreich hat dann weggeschaltet – weil es ein Informationsbedürfnis gab. Die suchen sich das dann halt irgendwo im Internet samt entsprechender Mutmaßungen. Die Begleitung des TV-Publikums ist gerade an so einem Punkt wichtig.“

Dieses Match hatte aber auch erfreuliche Seiten. Mit Anna Lallitsch war erstmals eine Frau als Kommentatorin bei einer Herren-EM eingesetzt. „Sie hat die Schwierigkeit diese Situation sehr gut gemeistert.“ Das gelte auch für Helge Payer. Trost freut, dass die Reaktionen auf Lallitsch’ Premiere „in einem hohen Ausmaß positiv bis freundlich“ waren. „Wir werden deshalb mit ihr in ORF 1 die nächsten Schritte gehen, die heißen Cup und Europa League. Das wird ein Aufbau mit dem Ziel WM in Katar, wo es viel mehr Spiele gibt und dementsprechend mehr Einsätze“, sagt Trost.