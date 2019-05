Fußball auf Puls4 bringt ORF1 historisch schlechte Quoten

Es war ein Tag zum Vergessen.

Und doch einer für die Geschichtsbücher. Mit einem Tagesmarktanteil von nur 3,9 Prozent bei Sehern über 12 Jahren fuhr das neue ORF1 einen historisch schlechten Wert ein. Nicht besser schaute es in der eigentlichen Zielgruppe des jungen Senders, den 12- bis 49-Jährigen, mit 6,6 Prozent aus.

Der Versuch, mit der Eigenproduktion „Dok1: Das Wunderkind – Was steckt in unseren Kleinsten?“ dagegen zu halten, ging schief. Nur 180.000 wollten zusehen. Das entsprach den Werten von „Pfusch am Bau“ bei ATV, was man dort als Erfolg nehmen darf.

Diese Programmierung von ORF1 mit Eigenproduktionen am Donnerstag, die entsprechende Kosten verursachen, ist am Küniglberg ohnehin umstritten. Denn die Konkurrenz im Haus im Hauptabend um 20.15 Uhr heißt „ Rosenheim Cops“, das gar nicht so wenige junge Seher hat. Dazu kommt eben noch die Europa League bei Puls4. Klarer Gewinner bei der jungen Zielgruppe war wie derzeit immer am Donnerstag ProSieben mit Heidi Klums „Topmodel“.

Das war aber nicht das einzige Problem von ORF1 an diesem Donnerstag – wie im übrigen auch an den anderen Tagen. Wie die Analyse zeigt: Nach dem Ende der geballten Wintersport-Berichterstattung sind die jungen Seher nicht mehr zu den US-Serien in ORF1 zurückgekehrt. Sie haben anderswo – ob im linearen Fernsehen oder auf Streaming-Plattformen – das ihre gefunden.