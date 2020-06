Funkhaus: "Dieses Haus schafft Identität"

Die Truppe aus dem Funkhaus wehrte sich erfolgreich gegen die Pläne der ORF-Führung. Der Umzug wurde abgeblasen. Die Argentinierstraße blieb Radioadresse. Es war das Jahr 1975, und schon damals zeigten sich die Radiomacher renitent gegenüber den Plänen der ORF-Spitze.

37 Jahr später ein ähnliches Szenario: Am 30. März gab ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz bekannt, alle ORF-Medien an einem Standort konzentrieren zu wollen. Ob am Küniglberg oder in St. Marx – die Niederlassungen in der Argentinierstraße (Radio-Funkhaus) und in Heiligenstadt ( Ö3) jedenfalls sollten fallen.

Ein Sturm der Empörung brach los. Ö1-Moderatorin Brigitte Fuchs rief auf Facebook die Gruppe "Rettet das Funkhaus" ins Leben. Binnen Stunden hatte die Initiative Hunderte, innerhalb weniger Tage mehr als 1100 Unterstützer. Langjährige Mitarbeiter wie der ehemalige Ö1-Infochef Luis Glück verstehen die Aufregung: "Diese Haus schafft Identität. Wie waren hier eine verschworene Gemeinschaft, die stolz war, an diesem besonderen Ort zu arbeiten. Der Genius Loci des Hauses hat viel mit dem Teamgeist zu tun."